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Полісся перебуває за крок до підписання півзахисника Карабаха

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 19:57
Полісся перебуває за крок до підписання півзахисника Карабаха
Леандру Андраде
ФК Карабах

Полісся близьке до підписання контракту з півзахисником Карабаха Леандру Андраде.

Про це повідомив місцевий журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, у найближчі години житомирський клуб має підписати 26-річного представника Кабо-Верде.

Андраде виступає за Карабах з січня 2022 року. У сезоні-2025/26 він провів за азербайджанський клуб 51 матч, у яких забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.

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