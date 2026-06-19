Полісся перебуває за крок до підписання півзахисника Карабаха

Полісся близьке до підписання контракту з півзахисником Карабаха Леандру Андраде.

Про це повідомив місцевий журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, у найближчі години житомирський клуб має підписати 26-річного представника Кабо-Верде.

Андраде виступає за Карабах з січня 2022 року. У сезоні-2025/26 він провів за азербайджанський клуб 51 матч, у яких забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.