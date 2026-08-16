Вболівальники польського ГКС демонстрували нацистські жести під час матчу Ліги конференцій
Польські вболівальники влаштували скандальну акцію на матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому ГКС переміг Хапоель Тель-Авів (2:1).
Поєдинок у Катовіце відбувся 12 серпня. Після фінального свистка в соцмережах з'явилися кадри, на яких група вболівальників ГКС Катовіце демонструє в бік сектора Хапоеля жести, схожі на нацистські вітання. На відео також помітні інші провокаційні та загрозливі жести, зокрема імітація перерізання горла.
Інцидент отримав розголос у мережі та привернув увагу до можливої реакції УЄФА. Наразі офіційної інформації про покарання польського клубу за поведінку вболівальників немає.
Зазначимо, що Хапоель першим відкрив рахунок у матчі-відповіді, після чого ГКС Катовіце зумів переломити хід зустрічі та забити два голи, здобувши перемогу. Однак за сумою двох матчів далі пройшов ізраїльський клуб.
Нагадаємо, що київське Динамо у матчі-відповіді Ліги конференцій програло Карабаху (0:2) та завершило виступ в єврокубках на стадії третього кваліфікаційного раунду.