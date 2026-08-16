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Вболівальники польського ГКС демонстрували нацистські жести під час матчу Ліги конференцій

Сергій Шаховець — 16 серпня 2026, 07:54
Вболівальники польського ГКС демонстрували нацистські жести під час матчу Ліги конференцій
Вболівальники ГКС
https://legionisci.com/

Польські вболівальники влаштували скандальну акцію на матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому ГКС переміг Хапоель Тель-Авів (2:1).

Поєдинок у Катовіце відбувся 12 серпня. Після фінального свистка в соцмережах з'явилися кадри, на яких група вболівальників ГКС Катовіце демонструє в бік сектора Хапоеля жести, схожі на нацистські вітання. На відео також помітні інші провокаційні та загрозливі жести, зокрема імітація перерізання горла.

Інцидент отримав розголос у мережі та привернув увагу до можливої реакції УЄФА. Наразі офіційної інформації про покарання польського клубу за поведінку вболівальників немає.

Зазначимо, що Хапоель першим відкрив рахунок у матчі-відповіді, після чого ГКС Катовіце зумів переломити хід зустрічі та забити два голи, здобувши перемогу. Однак за сумою двох матчів далі пройшов ізраїльський клуб.

Нагадаємо, що київське Динамо у матчі-відповіді Ліги конференцій програло Карабаху (0:2) та завершило виступ в єврокубках на стадії третього кваліфікаційного раунду.

вболівальники Ліга конференцій

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