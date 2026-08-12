Копенгаген розгромив Дебрецен, Рапід пройшов Пайде, Хапоель Т-А вибив Катовіце у кваліфікації Ліги конференцій

У середу, 12 серпня, відбулася низка матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема, кривдник Полісся по передньому раунду, Копенгаген, вдруге розгромив угорський Дебрецен.

В інших двох протистояннях ігрового дня Хапоель Т-А пройшов польський Катовіце, водночас австрійський Рапід повторно обіграв естонський Пайде.

Ліга конференцій-2026/27

3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді, 8 серпня

Копенгаген (Данія) – Дебрецен (Угорщина) 5:1 (1:0)

Перший матч 3:0

Голи: 1:0 – 3 Ельюнуссі, 1:1 – 47 Джуджак, 2:1 – 58 Ельюнуссі (пен), 3:1 – 76 Крал, 4:1 – 78 Корнеліус, 5:1 – 90+2 Корнеліус

Рапід (Австрія) – Пайде (Естонія) 2:0 (1:0)

Перший матч: 4:1

Голи: 1:0 – 38 Тіліо, 2:0 – 82 Шауб (пен)

Катовіце (Польща) – Хапоель Т-А (Ізраїль) 2:1 (0:1)

Перший матч: 0:2

Голи: 0:1 – 23 Турієл, 1:1 – 81 Шкурін, 2:1 – 90 Єндрих (пен)

Нагадаємо, решта протистоянь відбудеться 13 серпня. Зокрема, свій матч-відповідь проти Карабаха зіграє Динамо Київ. Тиждень тому перша зустріч завершилася мінімальною звитягою динамівців завдяки голу Матвія Пономаренка.