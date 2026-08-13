Карабах залишив Динамо без єврокубків, Інтер розгромив Флору у кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 13 серпня, відбулася низка матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.
Сербський Партизан спокійно пройшов казахстанський Тобол. Після впевненої звитяги (0:3) в першій грі "чорно-білі" не збавили темпу та добили своїх опонентів у матчі-відповіді.
Азербайджанський Карабах відігрався після першої зустрічі з київським Динамо та залишив українську команду без участі в єврокубку в цьому сезоні. Рахунок відкрив Муаддіб, а вже згодом Олексій Кащук, який є вихованцем донецького Шахтаря, забив другий м'яч. Команда Ігоря Костюка не змогла відповісти влучними ударами.
А андоррський клуб Інтер Клуб Ескальдес здобув розгромну перемогу над естонською Флорою.
Тобол (Казахстан) – Партизан (Сербія) 1:2 (1:0)
Перший матч – 0:3
Голи: 1:0 – 7 Чесноков, 1:1 – 47 Мітрович, 1:2 – 90+2 Траоре
Карабах (Азербайджан) – Динамо К. (Україна) 2:0 (1:0)
Перший матч – 0:1
Голи: 1:0 – 12 Муаддіб, 2:0 – 69 Кащук
Ільвес (Фінляндія) – Рієка (Хорватія) 1:1 (0:0)
Перший матч – 0:1
Голи: 1:0 – 64 Баранов, 1:1 – 70 Ласіцкас
Флора (Естонія) – Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) 0:4 (0:1)
Перший матч – 0:2
Голи: 0:1 — 17 Модріч, 0:2 — 69 Шуаїб, 0:3 — 77 Арельяно, 0:4 — 81 Шуаїб
Нагадаємо, що раніше у матчах-відповідях 3-го раунду відбору ЛК Копенгаген розгромив Дебрецен, Рапід пройшов Пайде, Хапоель Т-А вибив Катовіце.