Карабах залишив Динамо без єврокубків, Інтер розгромив Флору у кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 13 серпня, відбулася низка матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Сербський Партизан спокійно пройшов казахстанський Тобол. Після впевненої звитяги (0:3) в першій грі "чорно-білі" не збавили темпу та добили своїх опонентів у матчі-відповіді.

Азербайджанський Карабах відігрався після першої зустрічі з київським Динамо та залишив українську команду без участі в єврокубку в цьому сезоні. Рахунок відкрив Муаддіб, а вже згодом Олексій Кащук, який є вихованцем донецького Шахтаря, забив другий м'яч. Команда Ігоря Костюка не змогла відповісти влучними ударами.

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А андоррський клуб Інтер Клуб Ескальдес здобув розгромну перемогу над естонською Флорою.

Ліга конференцій-2026/27

3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді, 13 серпн я

Тобол (Казахстан) – Партизан (Сербія) 1:2 (1:0)

Перший матч – 0:3

Голи: 1:0 – 7 Чесноков, 1:1 – 47 Мітрович, 1:2 – 90+2 Траоре

Карабах (Азербайджан) – Динамо К. (Україна) 2:0 (1:0)

Перший матч – 0:1