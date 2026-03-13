Два футболісти Шахтаря отримали дебютні виклики до збірної Бразилії U-20

Два легіонери донецького Шахтаря Ізакі та Лука Мейрелліш включені у заявку збірної Бразилії U-20.

Про це повідомляє Бразильська конфедерація футболу.

Обидва бразильці можуть зіграти за свою національну команду у товариських матчах проти Парагваю, які відбудуться протягом 23-31 березня 2026 року у рамках тренувального збору.

Нагадаємо, що обидва молоді футболісти перебрались в Україну влітку 2025-го. Відтоді Ізакі провів за "гірників" 23 матчі (5 голів і стільки ж асистів), тоді як Мейрелліш відзначився 8 м'ячами та однією гольовою передачею у 20-ти іграх за донеччан.

В обидвох є чинні контракти з Шахтарем до кінця червня 2030 року.

Раніше повідомлялось, що Мейрелліш потрапив під приціл одразу двох клубів німецької Бундесліги. 18-річного бразильського форварда хочуть придбати Боруссія Дортмунд та РБ Лейпциг.