Два клуби Бундесліги влітку поборються за підписання форварда Шахтаря

Олексій Мурзак — 13 березня 2026, 21:52
Лука Мейрелліш
ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Лука Мейрелліш потрапив до сфери інтересів двох клубів Бундесліги.

Про це повідомляє Fussballdaten.de.

За інформацією джерела, 18-річного бразильського форварда хочуть придбати Боруссія Дортмунд та РБ Лейпциг.

Якщо "джмелі" поки готові спочатку домовитися про оренду, то "бики" планують зробити пропозицію "гірникам" щодо повноцінного трансферу.

Зазначається, що Шахтар вже встановив цінник на Мейрелліша у розмірі 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразилець зіграв на клубному рівні 20 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 1 асист.

Нагадаємо, "гірники" оголосили про підписання Мейрелліша 28 серпня. Попереднім клубом форварда був Сантос.

