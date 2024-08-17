Іващенко — про скасований гол Оболоні: Таке враження, що судді трактують як вигідно

Головний тренер київської Оболоні Валерій Іващенко невдоволений рішенням суддів щодо скасованого голу в матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Ворскли.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Була в тому моменті рука чи ні? Звісно, ні. Вся Україна зараз дзвонить, пише і каже, що чистий гол скасували. Просто хочеться спитати, як це трактується? І таке інше. У нас скільки таких матчів було.

З Колосом перший тур грали — теж рукою прокидає, дивляться — нічого немає. З Олександрією грали — теж чиста рука була ще наприкінці чемпіонату. Багато таких моментів і трактуються я не знаю, як. І все не на нашу користь. Начебто спеціально ці моменти. Такі ситуації надламують, коли судді вирішують результат матчу. Тож тут важко щось говорити.

Добре, якби якась послідовність була. Я ж кажу, багато таких моментів — тут трактують так, там по-іншому. Таке враження, що як вигідно. Ось і все, що можна коментувати? Вся Україна сміється", — сказав Іващенко.