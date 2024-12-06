Калюжний відреагував на інформацію про відсторонення від головної команди Олександрії

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний спростував інформацію про конфлікт з керівництвом клубу через новий контракт.

Цитує гравця Tribuna.com.

Напередодні з'явилися чутки, що Олександрія може перевести гравця до молодіжної команди, якщо він не підпише новий контракт.

На дану інформацію відреагував директор клубу Дмитро Китаєв, який вказав, що півзахисник є гравцем основного складу. Сам Калюжний також виявився небагатослівним.

"Директор уже прокоментував", – заявив футболіст.

У нинішньому сезоні футболіст провів 14 матчів в УПЛ, у яких забив 1 гол. Раніше стало відомо, що Калюжний зацікавив кілька клубів з топових чемпіонатів Європи.