Калюжний зацікавив кілька клубів з топчемпіонатів Європи – джерело

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний зацікавив клуби з топчемпіонатів Європи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Які саме клуби зацікавлені в запрошенні гравця, не повідомляється, але їх декілька.

Більше того, представники цих команд були присутніми на нещодавніх матчах збірної України у Лізі націй, щоб переглянути Калюжного в дії.

Раніше легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких повідомив, що за Іваном Калюжним слідкували скаути під час матчу з Чехією.

Нагадаємо, Калюжний дебютував за збірну України, вийшовши у стартовому складі на переможний матч проти Грузії. За кілька днів після того 26-річний опорник зіграв і проти Чехії – вийшов на заміну замість Тараса Степаненка. Після гри вболівальники визнали його та Анатолія Трубіна "Левом матчу".

Хавбек відіграв за Олександрію в 9 матчах цього сезону, в яких відзначився 1 голом.