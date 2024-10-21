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Калюжний зацікавив кілька клубів з топчемпіонатів Європи – джерело

Олексій Мурзак — 21 жовтня, 16:54
Калюжний зацікавив кілька клубів з топчемпіонатів Європи – джерело
Іван Калюжний
УАФ

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний зацікавив клуби з топчемпіонатів Європи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Які саме клуби зацікавлені в запрошенні гравця, не повідомляється, але їх декілька.

Більше того, представники цих команд були присутніми на нещодавніх матчах збірної України у Лізі націй, щоб переглянути Калюжного в дії.

Раніше легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких повідомив, що за Іваном Калюжним слідкували скаути під час матчу з Чехією.

Нагадаємо, Калюжний дебютував за збірну України, вийшовши у стартовому складі на переможний матч проти Грузії. За кілька днів після того 26-річний опорник зіграв і проти Чехії – вийшов на заміну замість Тараса Степаненка. Після гри вболівальники визнали його та Анатолія Трубіна "Левом матчу".

Хавбек відіграв за Олександрію в 9 матчах цього сезону, в яких відзначився 1 голом.

Футбольні трансфери Іван Калюжний

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