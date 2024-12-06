Калюжному поставили ультиматум. Олександрія може відсторонити гравця від роботи з першою командою

Олександрія може перевести Калюжного до молодіжної команди, якщо гравець не підпише новий контракт.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, керівництво клубу висунуло ультиматум гравцю та його агенту, який набере чинності 1 січня 2025 року. Якщо півзахисник відмовиться від нового контракту, то буде працювати з молодіжною командою кіровоградців.

Також повідомляється. що Олександрія не проти взимку продати Івана до іншої команди. Клуб із Кіровоградщини готовий відпустити гравця за 350-400 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Калюжний провів 14 матчів в УПЛ, у яких забив 1 гол. Також на рахунку Івана 4 матчі за національну команду України.

Раніше стало відомо, що Калюжний зацікавив кілька клубів з топчемпіонатів Європи.