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Директор Олександрії прокоментував чутки про відсторонення Калюжного

Микола Дендак — 6 грудня 2024, 16:15
Директор Олександрії прокоментував чутки про відсторонення Калюжного
Іван Калюжний
ФК Олександрія

Директор Олександрії Дмитро Китаєв заявив, що інформація про відсторонення Івана Калюжного від роботи з першою командою не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у коментарі для Tribuna.com.

"Це якісь чутки. Чому я повинен їх коментувати? Краще запитуйте в того, хто цю інформацію опублікував. Це гравець основного складу", – сказав Китаєв.

Нагадаємо, напередодні з'явилися чутки, що Олександрія може перевести гравця до молодіжної команди, якщо він не підпише новий контракт.

У нинішньому сезоні футболіст провів 14 матчів в УПЛ, у яких забив 1 гол. Раніше стало відомо, що Калюжний зацікавив кілька клубів з топових чемпіонатів Європи.

Китаєв Олександрія Іван Калюжний

Олександрія

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