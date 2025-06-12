Колишня зірка англійського футболу зрадив дівчині-моделі під час вечірки на Ібіці

В особистому житті колишнього гравця Прем'єр-ліги, а нині півзахисника італійського Комо Деле Аллі знову неспокійно. Футболіст вирушив на літній відпочинок до Ібіци, але без своєї дівчини та моделі Сінді Кімберлі.

Поки Сінді перебувала в Марракеші, займаючись просуванням власного бренду одягу, Деле, як повідомляють очевидці, розважався у VIP-зоні клубів Пача та Ushuaia в компанії амстердамської моделі перського походження – Парміди Шахбазі. Пара прибула разом до клубу і провела там всю ніч.

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На Ібіці також була присутня сестра футболіста Моллі, яка згодом підписалася на Парміду в Instagram, а потім, на тлі скандалу, відписала від неї. Цей факт лише підігрів чутки про можливий новий роман футболіста.

Додатковим підтвердженням стала історія в Instagram Парміди, де вона поділилася знімком з пляжного клубу Ushuaia – того ж, де в ті ж дні відпочивав Деле.

Це не перший раз, коли в пресі з’являються чутки про напруження у стосунках Деле Аллі та Сінді Кімберлі. Два роки тому вона видалила з соцмереж допис до його дня народження на тлі пліток про зраду. Подейкували, що футболіст неодноразово вибачався подарунками та дорогими поїздками.

Цього ж разу, шанувальники помітили, що Сінді видалила всі фото з Деле з Instagram і відписалася від нього, включно з романтичним знімком із озера Комо, зробленим у квітні.

Нагадаємо, пара була разом ще з червня 2022 року, коли Аллі пережив непрості часи через психологічні проблеми і часті травми.

Раніше повідомлялося, що Кімберлі вразила фанатів відвертою фотосесією на пляжі.