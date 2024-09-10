Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик може зіграти проти Дженоа Маліновського

Володимир Кук — 10 вересня, 21:37
Довбик може зіграти проти Дженоа Маліновського
Артем Довбик
Getty Images

Нападник Роми Артем Довбик може відновитись до матчу 4 туру Серії А проти Дженоа.

Про це повідомляє il Romanista.

За інформацією джерела, Довбик продовжує лікуватись після травми. 27-річний нападник досі займається за індивідуальною програмою, але справи йдуть на краще і є висока ймовірність, що українець потрапить у заявку на поєдинок проти Дженоа Руслана Маліновського.

Зазначимо, що Довбик пропустив матч збірної України у Лізі націй проти Албанії (2:1), та не зможе допомогти команді у поєдинку проти Чехії, який відбудеться сьогодні, 10 вересня, у Празі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про травму іншого гравця римлян — 28-річний Лоренцо Пеллегріні також отримав м'язове пошкодження, щоправда, є великі шанси на його відновлення до матчу проти Дженоа, який відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок о 13:30 за київським часом.

Дженоа Руслан Маліновський Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

Довбик не зможе зіграти у матчі проти Дженоа Маліновського
Тренер Жирони — про трансфер Довбика: Нам необхідно продавати гравців, щоб бути фінансово стабільними
Відомий скаут: Очікування від Довбика є стримуюючим фактором
Рома готова до продажу партнера Довбика в турецький гранд
Стало відомо, чи зіграє Довбик у матчі Серії А Рома — Дженоа

Останні новини