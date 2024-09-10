Довбик може зіграти проти Дженоа Маліновського

Нападник Роми Артем Довбик може відновитись до матчу 4 туру Серії А проти Дженоа.

Про це повідомляє il Romanista.

За інформацією джерела, Довбик продовжує лікуватись після травми. 27-річний нападник досі займається за індивідуальною програмою, але справи йдуть на краще і є висока ймовірність, що українець потрапить у заявку на поєдинок проти Дженоа Руслана Маліновського.

Зазначимо, що Довбик пропустив матч збірної України у Лізі націй проти Албанії (2:1), та не зможе допомогти команді у поєдинку проти Чехії, який відбудеться сьогодні, 10 вересня, у Празі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про травму іншого гравця римлян — 28-річний Лоренцо Пеллегріні також отримав м'язове пошкодження, щоправда, є великі шанси на його відновлення до матчу проти Дженоа, який відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок — о 13:30 за київським часом.