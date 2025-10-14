Снайпери на дахах та гелікоптери у місті: як Італія готується до матчу з Ізраїлем у відборі чемпіонату світу

Італійський уряд вирішив використати всі запобіжні заходи перед матчем кваліфікації чемпіонату світу-2026 між Італією та Ізраїлем.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 14 жовтня, в Удіне збірні Італії та Ізраїлю зіграють у рамках групового етапу відбору ЧС-2026. Усвідомлюючи всі можливі загрози, італійці вирішили підготуватися.

Згідно з джерелом, на дах готелю, в якому зупинилася збірна Ізраїлю, було направлено снайперів, тоді як у самому місті патрулюють вертольоти.

Незважаючи на проривну угоду про припинення вогню, яка поклала кінець дворічній війні в Газі, матч було віднесено до категорії найвищого ризику. За кілька годин до початку матчу в центрі міста заплановано пропалестинський марш, у якому, як очікується, візьмуть участь близько 10 000 осіб. Марш відбуватиметься далеко від стадіону "Фріулі", який розташований на околиці міста.

Багато магазинів і ресторанів вирішили не відкриватися цього дня, а для тих, хто все ж вирішив працювати, запроваджено суворі правила. Їх, зокрема, зобов'язали прибрати будь-які вуличні меблі та інші предмети, які потенційно можуть бути використані як зброя.

Автобус з ізраїльською командою супроводжуватимуть до стадіону з максимальною охороною, на даху арени перебуватимуть снайпери, а також буде забезпечено значну поліцейську і військову присутність.

Варто зазначити, що рік тому Італія грала з Ізраїлем також в Удіне, який було обрано через відносну складність дістатися до цього міста на північному сході країни та легкість ізолювати стадіон, навколо якого було встановлено дорожні загородження.

Цей район було оголошено "червоною зоною", і тільки вболівальники з квитками можуть пройти через високі металеві бар'єри. Фанатам настійно рекомендується прибути заздалегідь через суворі перевірки, під час яких усі мають пройти через металодетектори.

Цікаво, що на матч між Італією та Ізраїлем було продано 9 000 квитків, хоча стадіон вміщує 25 000 глядачів. Старт поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 13 жовтня, Україна обіграла Азербайджан (2:1), завдяки чому підопічні Сергія Реброва закріпилися на другому місці турнірної таблиці групи D.