Голкіпер Марселя встановив унікальне "досягнення" Ліги чемпіонів у матчі з Ліверпулем

Матч Ліги чемпіонів між Марселем та Ліверпулем увійшов в історію турніра через унікальне статистичне досягнення для воротаря "олімпійців" Херонімо Рульї.

Про це повідомляє Squawka Live.

На 72-й хвилині поєдинку, за рахунку 0:1, аргентинський голкіпер зрізав м'яч у власні ворота після активних дій Джеремі Фрімпонга. Цей епізод виявився безпрецедентним: аргентинець став першим воротарем в історії Ліги чемпіонів, який відзначився автоголом у матчі проти Ліверпуля.

Помилка Рульї стала переломним моментом, після якого господарі вже не змогли повернутися у гру. "Мерсисайдці" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Наразі Ліверпуль посідає четверте місце в турнірній таблиці Ліги Чемпіонів, чим гарантував собі вихід у плейоф турніру. Марсель же знаходиться на дев'ятнадцятій сходинці.

