Реал, Інтер, Ліверпуль, Атлетико: 11 команди гарантували плейоф Ліги чемпіонів

11 команд, що виступають в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА гарантували собі щонайменше вихід у 1/16 турніру.

За підсумком першого ігрового дня 7 туру мадридський Реал, Інтер, Ліверпуль, Атлетико Мадрид, Спортинг та Тоттенгем доєднались до Баварії, ПСЖ, Манчестер Сіті, Аталанти та Арсенала в списку команд, що не зможуть опуститися нижче 24 місця, яке гарантує 1/16 турніру.

Арсенал після впевненої перемоги над Інтером став першою командою, що достроково вийшла у 1/8. Потенційне перше місце етапу ліги в "канонірів" може відібрати лише Баварія у разі, якщо підопічні Мікеля Артети програють Кайрату в останньому турі.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів УЄФА

Нагадаємо, що згідно з оновленим форматом Ліги чемпіонів до плейоф виходять відразу 24 команди – 8 напряму до 1/8, а також 16 зіграють між собою в першому раунді стадії вибування.