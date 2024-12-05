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Останній шанс для Лопетегі. Невдовзі Вест Гем може залишитись без тренера

Микита Павлів — 5 грудня 2024, 19:40
Останній шанс для Лопетегі. Невдовзі Вест Гем може залишитись без тренера
Хулен Лопетегі
Фото: SkySports

59-річний іспанський наставник Вест Гема Хулен Лопетегі може бути звільнений вже наступного понеділка.

Про це повідомляє видання talkSPORT.

Згідно з інформації джерела, Лопетегі провів зустріч із власником клубу Девідом Салліваном, який попередив про можливе звільнення, якщо команда найближчим часом не покращить свої результати.

Уточнюється, що у разі негативного результату в матчі проти Вулверхемптона, контракт з іспанським спеціалістом буде розірваний.

Нагадаємо, після поразки від Лестера (1:3) в межах 14-го туру англійської Прем’єр-ліги фанати молотобійців закликали керівництво клубу негайно звільнити головного тренера.

Раніше з'явилася інформація, що на посаду головного тренера Вест Гема розглядають екстренера Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Лестер Сіті Лопетегі

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