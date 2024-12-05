Останній шанс для Лопетегі. Невдовзі Вест Гем може залишитись без тренера

59-річний іспанський наставник Вест Гема Хулен Лопетегі може бути звільнений вже наступного понеділка.

Про це повідомляє видання talkSPORT.

Згідно з інформації джерела, Лопетегі провів зустріч із власником клубу Девідом Салліваном, який попередив про можливе звільнення, якщо команда найближчим часом не покращить свої результати.

Уточнюється, що у разі негативного результату в матчі проти Вулверхемптона, контракт з іспанським спеціалістом буде розірваний.

Нагадаємо, після поразки від Лестера (1:3) в межах 14-го туру англійської Прем’єр-ліги фанати молотобійців закликали керівництво клубу негайно звільнити головного тренера.

Раніше з'явилася інформація, що на посаду головного тренера Вест Гема розглядають екстренера Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі.