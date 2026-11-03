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RFEF перенесла матчі Кубку Іспанії через смерть футболіста Тенеріфе

Олексій Мурзак — 3 листопада 2026, 20:12
RFEF перенесла матчі Кубку Іспанії через смерть футболіста Тенеріфе
RFEF

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) продовжила призупинення своїх змагань до 6 листопада.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Рішення ухвалили після смерті гравця Тенеріфе Хесуса де Мігеля.

Через це не відбудуться заплановані на 3, 4 та 5 листопада матчі першого раунду чоловічого Кубку Іспанії та третього раунду жіночого Кубку Королеви.

Нові дати й час проведення перенесених зустрічей федерація оголосить пізніше.

Це вже не перше перенесення змагань. Раніше матчі Кубку Іспанії перенесли на інший день через залізничну катастрофу.

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