RFEF перенесла матчі Кубку Іспанії через смерть футболіста Тенеріфе
RFEF
Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) продовжила призупинення своїх змагань до 6 листопада.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Рішення ухвалили після смерті гравця Тенеріфе Хесуса де Мігеля.
Через це не відбудуться заплановані на 3, 4 та 5 листопада матчі першого раунду чоловічого Кубку Іспанії та третього раунду жіночого Кубку Королеви.
Нові дати й час проведення перенесених зустрічей федерація оголосить пізніше.
Це вже не перше перенесення змагань. Раніше матчі Кубку Іспанії перенесли на інший день через залізничну катастрофу.