RFEF перенесла матчі Кубку Іспанії через смерть футболіста Тенеріфе

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) продовжила призупинення своїх змагань до 6 листопада.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Рішення ухвалили після смерті гравця Тенеріфе Хесуса де Мігеля.

Через це не відбудуться заплановані на 3, 4 та 5 листопада матчі першого раунду чоловічого Кубку Іспанії та третього раунду жіночого Кубку Королеви.

Нові дати й час проведення перенесених зустрічей федерація оголосить пізніше.

Це вже не перше перенесення змагань. Раніше матчі Кубку Іспанії перенесли на інший день через залізничну катастрофу.