Поліція розпочала розслідування з приводу смерті нападника Тенеріфе

Національна поліція розпочала розслідування з приводу обставин смерті нападника Тенеріфе Хесуса де Мігеля під час матчу 12-го туру Сегунди проти Андорри.

Про це повідомляє Diario AS.

Головний прокурор міста Санта-Крус-де-Тенеріфе Хосе Луїс Санчес-Хаурегі вважає цю справу вкрай складною для розслідування, оскільки інцидент трапився під час футбольного поєдинку.

Слідчим органам доведеться чекати рапорту головного арбітра матчу та рішення Дисциплінарного комітету Іспанії.

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку.

Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Напередодні іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Такий сценарій можливий, якщо у діях воротаря будуть зафіксовані наміри завдати шкоди нападнику Тенеріфе.

На думку іспанського прокурора, маловірогідно, що дії Овоно будуть розцінюватися за межами юридичного поняття вбивства за необережністю.

У тому разі, якщо провину гвінейського голкіпера не буде встановлено, родина покійного гравця усе одно матиме змогу надавати факти правоохоронним органам Іспанії щодо цієї справи.