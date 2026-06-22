Епіцентр оголосив про відхід українського півзахисника

Епіцентр оголосив про припинення співпраці з півзахисником Єгором Демченком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони не стали продовжувати контракт, термін якого спливає 30 червня поточного року.

Єгор Демченко став гравцем клубу взимку 2025 року. Разом із Епіцентром він став володарем золотих медалей Першої ліги, провівши в сезоні 2024/2025 сім поєдинків, в яких відзначився одним забитим голом.

У сезоні 2025/2026 Демченко зіграв у 15 матчах УПЛ та 1 Кубку України, записавши в свій актив гол у ворота Полтави.

Напередодні Епіцентр оголосив про укладення контракту з албанським центральним захисником Серьяном Репаєю, а також припинив співпрацю з нападником Андрієм Борячуком.