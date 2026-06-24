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Епіцентр оголосив про відхід ще одного досвідченого півзахисника

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 02:36
Епіцентр оголосив про відхід ще одного досвідченого півзахисника
Володимир Танчик
ФК Епіцентр

Епіцентр оголосив про припинення співпраці з півзахисником Володимиром Таничком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

34-річний футболіст відіграв в команді два попередні сезони. які припали на чемпіонство в Першій лізі та дебют команди з Кам'янця-Подільського в УПЛ.

За цей період Танчик провів 26 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Напередодні Епіцентр оголосив про укладення контракту з албанським центральним захисником Серьяном Репаєю, а також припинив співпрацю з нападником Андрієм Борячуком та півзахисником Єгором Демченком.

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