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Епіцентр продовжив контракти з двома гравцями основи

Сергій Шаховець — 24 червня 2026, 12:14
Епіцентр продовжив контракти з двома гравцями основи
Владислав Мороз і Микола Миронюк
ФК Епіцентр

Футбольний клуб Епіцентр оголосив про підписання нових контрактів з двома провідними футболістами – захисником Владиславом Морозом і півзахисником Миколою Миронюком.

Про це повідомив офіційний сайт команди Кам'янець-Подільського.

Нові угоди з двома гравцями розраховані до 30 червня 2029 року.

"Бажаємо Владиславу та Миколі подальшого прогресу та успіхів разом із ФК Епіцентр!", – йдеться у повідомленні клубу.

Обидва футболісти приєдналися до команди з Хмельниччини влітку 2022 року, перейшовши з луцької Волині.

Центральний захисник Владислав Мороз у дебютному для Епіцентра сезоні в УПЛ зіграв 20 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

23-річний Миронюк у 30 матчах сезону-2025/26 забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр під час літнього міжсезоння підписав захисника Серьяна Репая та півзахисника Артема Козака.

Натомість команду покинули: Володимир Танчик, Єгор Демченко, Андрій Беженар, Андрій Борячук, а також орендовані у Динамо Андрій Маткевич та Владислав Супряга.

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