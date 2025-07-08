Іспанська поліція висунула свою версію причини аварії Жоти

Розслідування причин аварії форварда Ліверпуля Діогу Жоти привело іспанську поліцію до першого висновку щодо трагедії, яка забрала життя футболіста та його брата.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, цивільна гвардія Іспанії заявила, що причиною аварії двох португальців стало перевищення швидкості.

Раніше поліція не повідомляла, хто був за кермом: Жота чи його брат Андре Сілва. Тепер вона вважає, що автомобілем керував гравець Ліверпуля.

Нагадаємо, що Діогу Жота та Андре Сілва загинули 3 липня в Іспанії в результаті автокатастрофи.

Брати їхали вночі, і під час обгону на машині лопнула шина. Їх викинуло на узбіччя, де машина кілька разів перевернулася та загорілася. Футболісти не змогли вибратися з палаючого транспортного засобу.

У той же день Ліверпуль підтвердив загібель Діогу Жоти, після чого мерсисайдці вирішили вивести його ігровий номер з обігу.