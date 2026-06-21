ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між Іспанією та Саудівською Аравією

Нападника збірної Іспанії Мікеля Оярсабаля визнано найкращим гравцем матчу з Саудівською Аравією (4:0) у другому турі групи H чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

The fans have spoken – Mikel Oyarzabal is your @MichelobUltra Superior Player of the Match!



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Y1v9AMykM8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Ще до середини першого тайму зробив три результативні дії: віддав асисит на Ламіна Ямаля, який відкрив рахунок у матчі, а потім сам оформив дубль у ворота суперника.

Зазначимо, що Оярсабаль став другим гравцем із 1966 року, який відзначився трьома результативними діями у матчі чемпіонату світу за перші 25 хвилин.

Загалом він провів у футболці збірної вже 55 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 12 асистів. У складі "Фурії Рохи" став чемпіоном Європи у 2024-му році.

У третьому турі в ніч проти 27 червня Іспанія зіграє з Уругваєм, а Саудівська Аравія зустрінеться з Кабо-Верде.

Нагадаємо, у 1-му турі іспанці сенсаційно не змогли переграти Кабо-Верде, водночас Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією.