Тренер збірної Іспанії після розгрому Саудівської Аравії на ЧС-2026: Нікому не подобається, коли сумніваються в його роботі

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте заявив, що його команда була роздратована після нічиєї з Кабо-Верде (0:0) у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026-го року та порівняв його з розгромом Саудівської Аравії у другому колі.

Його слова передає Marca.

"Нікому не подобається, коли сумніваються в його роботі та здібностях, тож реакція гравців цілком логічна. Треба дати чіткий сигнал, відстояти себе та продовжити проєкт, який реалізується вже давно".

За словами де ла Фуенте, вищезгадані протистояння мали спільний задум. Також спеціаліст відзначив гру свого колективу у першому та другому таймах.

"Матчі не відрізняються один від одного, хоча й за задумом вони мають бути схожими. Ми провели видатний перший тайм і другий, який також був хорошим, і, що найголовніше, це дозволяє нам зберегти стабільність і підготуватися до важливих матчів, які нас чекають. Матч проти Уругваю буде складним і дуже важким".

Також іспанський фахівець розповів, що у стратегічних планах на гру "Фурія Роха" грала у більш вертикалізований футбол, й це відобразилося на результативності.

"Саме на цьому ми найбільше наголошували, ми обговорювали це з гравцями, і всі погодилися, що нам потрібно більше вертикальності, більше інтенсивності. Це проявилося в ударах по воротах, у тому, що з першої хвилини ми тиснули на суперника й затискали його у власному штрафному майданчику. Ми дуже задоволені цією тактикою, і нам потрібно продовжувати розвиватися та вдосконалюватися".

Нагадаємо, що Іспанія оформила розгром 4:0 у матчі із Саудівською Аравією. Окрім Оярсабаля та Ямала, відзначився автоголом Тамбакті. Після цього поєдинку підопічні де ла Фуенте посіли перше місце у групі H.

Наступний поєдинок на цьогорічній світовій першості іспанці проведуть проти Уругваю 27 червня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 (за київським часом).