Усі вже вважають нас вибитими: тренер збірної Бельгії – про матч з Іспанією в 1/4 фіналу ЧС-2026

Наставник збірної Бельгії Руді Гарсія поділився очікуваннями від поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Його слова передає RMC.

Французький фахівець розуміє складність виклику, який стоїть перед "червоними дияволами". При цьому він вірить, що його команда здатна здивувати багатьох скептиків і пробитись до наступної стадії турніру.

"Ми знаємо, що граємо проти одного з фаворитів, знаємо кожного їхнього гравця особисто. Сила цієї команди протягом приблизно 20 років полягає в колективі. Новим є те, що вони стали надійнішими, ніж раніше – не пропустили жодного гола на турнірі. Але статистика створена для того, щоб її спростовувати. Зробимо все, щоб забити, хочемо заявити про себе – не хочемо просто терпіти, інакше нас виб'ють. Ми здатні забивати, у нас друга за результативністю атака на чемпіонаті світу. Усі вже вважають нас вибитими, але у нас є якості, які ми можемо продемонструвати. Хочемо показати, що заслуговуємо на участь у чвертьфіналі й можемо пройти далі", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 10 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Текстова трансляція буде доступна за посиланням. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє проти збірної Франції.

Нагадаємо, що раніше прогноз на матч Іспанія – Бельгія зробив Мирон Маркевич. Він розповів, чи бачить у цій грі явного фаворита.