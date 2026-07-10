Google здивував фанатів Голанда: спробуйте ввести ім'я норвежця й побачите секретну анімацію

Ерлінг Голанд настільки яскраво проводить чемпіонат світу-2026, що його виступи відзначили не лише вболівальники, а й Google.

Користувачі помітили цікаву "пасхалку", пов'язану із зірковим нападником збірної Норвегії. Якщо ввести в пошуку Google запит "Ерлінг Голанд", на екрані з'явиться спеціальна анімація.

У нижній частині сторінки можна побачити маленького вікінга у кольорах прапора Норвегії, який веслує на човні.

Це пряма відсилка до культового святкування норвезьких футболістів і вболівальників на нинішньому чемпіонаті світу, яке вже стало одним із символів турніру.

Така увага з боку Google не дивує. Голанд проводить фантастичний мундіаль і вже забив сім м'ячів, посідаючи друге місце у бомбардирських перегонах.

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Нагадаємо, у чвертьфіналі ЧС-2026 Норвегія зустрінеться із Англією. Матч відбудеться у неділю, 12 липня, о 00:00 (за київським часом).

Напередодні із розташування норвезької збірної випливли неприємні новини. Ряд гравців команди захворіли перед грою проти "трьох левів".