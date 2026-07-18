Хочу допомагати українським спортсменам, не лише у боксі: Усик – про плани після завершення кар'єри

Непереможний український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про свої плани після завершення кар'єри.

Його слова передає FightHype.

Він заявив, що планує залишитись у спорті та більше часу проводити з родиною. Також колишнього абсолюта цікавить бізнес.

"Я думаю, що це буде бокс, але не як боєць, а як інвестор, як тренер, як команда. Планую займатись бізнесом. Своєю родиною. У мене два сини. Мій молодший син каже: "Я хочу піти на бокс". Я кажу: "Почекай". Зараз він займається дзюдо. Йому 11 років. Я працюватиму зі спортсменами. Я хочу допомагати українським спортсменам, не лише у боксі: футбол, бокс, боротьба. Усі види спорту, бо я знаю, що вони мають великий потенціал. Я думаю, займатимусь боксом, бізнесом також. Можливо, як тренер, бо маю багато інформації. Я маю хорошу команду професіоналів. Ми працюватимемо у боксі", – сказав Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик звільнив усі пояси, відмовившись проводити захист титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Він заявив, що поки не йде з боксу й у нього залишився "Last dance".

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.