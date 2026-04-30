У ворота Шахтаря було забито найшвидший гол у історії Ліги конференцій

Гол англійського Кристал Пелес у ворота донецького Шахтаря у першому матчі півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 став найшвидшим у історії цього турніру.

Про це повідомляє Opta.

Кристал Пелес вистачило всього 21 секунду для того, щоби відкрити рахунок у матчі проти Шахтаря: м'яч у ворота Дмитра Різника відправив сенегальський вінгер гостей Ісмаїла Сарр.

До цього автором найшвидшого голу в історії Ліги конференцій був форвард віденського Рапіда Ферді Друйф. 17 лютого 2022 року він відзначився у воротах нідерландського Вітесса на 32-й секунді.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем і Кристал Пелес відбувається у польському Кракові. Матч-відповідь у Англії пройде за тиждень, 7 травня.