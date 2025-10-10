Збірні України та Ісландії визначилися з комплектами форми на матч відбору ЧС-2026

У матчі 3 туру кваліфікації на ЧС проти Ісландії збірна України зіграє у жовтому комплекті форми.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Збірна Ісландії вибрала класичний для себе червоний комплект форми.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у столиці Ісландії, Рейк'явіку, на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після перших двох турів відбору ЧС-2026 збірна України посідає третє місце квартету D. На старті кваліфікації українська команда програла Франції (0:2), а потім сенсаційно втратила очки, не зумівши переграти Азербайджан (1:1).

Зазначимо, що Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу між збірними Ісландії та України.