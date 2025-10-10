Вигравати важливо, але не обов'язково: що потрібно Україні в матчі з Ісландією у кваліфікації ЧС-2026

Вже сьогодні, 10 жовтня, збірна України з футболу проведе важливий матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда Ісландії.

Цей, а також наступний поєдинок проти Азербайджану, дійсно можна вважати надважливими у боротьбі за путівку на мундіаль, адже, по суті, "синьо-жовті" гратимуть проти прямих конкурентів.

Чемпіон вирішив проаналізувати, який результат задовільнятиме Україну, та показати, що потрібно буде зробити Україні, щоб вийти у плейоф кваліфікації.

Перший варіант: програш Ісландії

Деякі експерти у передматчевих коментарях говорять, що поразка Ісландії стане вироком для всіх надій українців на вихід на ЧС. Насправді ж, це означатиме лише те, що для виходу необхідно буде більше збігів.

Якщо ми програємо, то за три матчі до кінця відбору відставатимемо від Ісландії та Франції на 5 очок. Тобто для першого місця нам потрібно, щоб:

Україна має перемогти ісландців та французів та здобути очки з азербайджанцями (в ідеалі перемога, тоді за інших умов перше місце гарантоване). Азербайджан не має набрати більше очок за Україну. Франція та Ісландія мають розписати мирову, а також втратити бали в матчах з Азербайджаном (Франція одного разу програти). Україна має мати кращу різницю забитих та пропущених голів.

Для виходу в плейоф кваліфікації:

Виграти щонайменше дві гри, включно з матчем-відповіддю проти Ісландії, або ж перемогти Ісландію та розписати мирові з Францією та Азербайджаном. Ісландія має набрати на 5+ очок менше, ніж Україна. Азербайджан не має здобути більше балів, ніж Україна. Мати кращу різницю між забитими та пропущеними голами.

* В цих умовах можна замінити Ісландію на Францію. Тоді першими будуть ісландці, а ми – другими.

Звучить наче важко, але насправді це цілком ймовірний варіант. Ісландія програє Україні в матчі-відповіді (що необхідно за умовами проходу), закономірно поступається Франції і єдина важка умова – НЕ перемога над Азербайджаном.

Україні ж достатньо буде перемогти Ісландію та Азербайджан. Що теж не є чимось надскладним. А ось Азербайджану, щоб обійти "синьо-жовтих", треба обігрувати Францію.

Ба більше, Україна може вийти в плейоф, програвши два наступні матчі. Але й умови, звісно, важчі в реалізації. Для цього потрібно, щоб:

Україна обіграла Францію та Ісландію. Франція виграла у всіх, окрім України. Ісландія втратила бали у грі з Азербайджаном. Україна матиме кращу різницю забитих та пропущених.

Другий варіант: Україна грає внічию з Ісландією

Для виходу в плейоф кваліфікації: Насправді, все просто і дуже схоже на першу ситуацію. Україні необхідно здобути на два очки більше за Ісландію, а також, щоб Азербайджан не набрав більше балів. Це мінімальна умова, за якої вирішальною стане різниця голів. Якщо ж команда Реброва покаже кращий результат, то пройде і без цього.

Щоб ви розуміли, наскільки це не важко – Україні може бути достатньо ОДНІЄЇ перемоги над Ісландією. Звісно, за двох додаткових умов:

Франція виграє всі матчі. Азербайджан та Ісландія грають внічию.

Звісно, це найгірший варіант. І кожне додаткове очко України полегшуватиме умови виходу в плейоф.

Для першого місця в групі: набрати на 4 бали більше за Францію (теоретично можливо, за умови нічиєї з французами чи перемоги над ними). Азербайджан має набрати не більше очок за Україну, а Ісландія – на 2 бали менше.

Третій варіант: перемога України

Все достатньо просто і залежатиме виключно від України. Ми гарантовано вийдемо в плейоф, якщо зможемо набрати більше очок, ніж Ісландія чи Азербайджан (а за умови перемоги Україна опиниться вище за ці збірні в таблиці).

Для першого ж місця варіантів теж достатньо. Ідеальний – виграти всі наступні матчі, і щоб Франція десь "загубила" очки в одній грі.

Нагадаємо, матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".