Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Калюжний та Очеретько відзначились дебютними голами за збірну України

Микола Дендак — 10 жовтня 2025, 23:53
Калюжний та Очеретько відзначились дебютними голами за збірну України
Іван Калюжний
UAF

Збірна України в надрезультативному матчі обіграла Ісландію в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу. В цьому матчі дебютними голами відзначились одразу два гравці "синьо-жовтих".

Це вдалося півзахиснику Полісся Івану Калюжному та гравцю Шахтаря Олегу Очеретьку. Обидва відзначилися на останніх хвилинах зустрічі, і саме їхні голи принесли перемогу Україні.

Калюжному для дебютного голу знадобилося 10 матчів, а для Очеретька це був лише третій поєдинок за збірну України.

Також варто відмітити дубль гравця Дженоа Руслана Малиновського, у якого тепер 9 голів за збірну. Він суттєво покращив своє місце у списку бомбардирів збірної, обігнавши, наприклад, Девіча, Кравця та Мілевського.

У підсумку матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Іван Калюжний ЧС-2026 Олег Очеретько Чемпіонат світу з футболу 2026

Збірна України з футболу

Франція розбила Азербайджан, перемога України, Швеція програла Швейцарії у кваліфікації ЧС-2026
Дубль Малиновського та супергол Калюжного допомогли Україні перемогти Ісландію у кваліфікації ЧС-2026
Ісландія – Україна: відео голів матчу
Малиновський випередив Девіча та Кравця у рейтингу бомбардирів збірної України
Лідер збірної України травмувався у матчі з Ісландією

Останні новини