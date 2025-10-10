Калюжний та Очеретько відзначились дебютними голами за збірну України

Збірна України в надрезультативному матчі обіграла Ісландію в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу. В цьому матчі дебютними голами відзначились одразу два гравці "синьо-жовтих".

Це вдалося півзахиснику Полісся Івану Калюжному та гравцю Шахтаря Олегу Очеретьку. Обидва відзначилися на останніх хвилинах зустрічі, і саме їхні голи принесли перемогу Україні.

Калюжному для дебютного голу знадобилося 10 матчів, а для Очеретька це був лише третій поєдинок за збірну України.

Також варто відмітити дубль гравця Дженоа Руслана Малиновського, у якого тепер 9 голів за збірну. Він суттєво покращив своє місце у списку бомбардирів збірної, обігнавши, наприклад, Девіча, Кравця та Мілевського.

У підсумку матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.