Ісландія – Україна: де дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу-2026

Збірна України з футболу зіграє проти Ісландії в третьому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних. Крім французів, суперниками українців будуть Азербайджан та Ісландія.

Раніше збірна України втратила очки у матчі проти Азербайджану, зігравши внічию на виїзді. Також в першому турі підопічні Реброва програли Франції (0:2) і мають лише 1 заліковий бал у турнірній таблиці. З розкладом матчів збірної України у 2025 році можна ознайомитись за цим посиланням.