Легіонер Шахтаря розповів, у якому перебуває стані після втрати свідомості під час матчу

Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Ісаке Сілва звернувся до фанатів після матчу проти АЗ (3:0) у чвертьфіналі Ліги конференцій, де він отримав моторошне пошкодження на початку гри.

Відповідне звернення гравець опублікував у сторіс в інстаграмі.

Футболіст на мить втратив свідомість, після чого зміг навіть повернутись на поле й тільки через 18 хвилин його замінили. Бразилець потішив прихильників, заявивши, що з ним усе добре.

"Дякую за ваші турботливі повідомлення. Все гаразд, слава Богу – це був лише переляк", – написав Ісаке.

Зазначимо, що спортивний лікар Дмитро Бабелюк був шокований рішенням медиків Шахтаря дозволити Ісаке повернутися на поле після моторошного інциденту. Він вважає, що цього не можна було робити.

Нагадаємо, що матч-відповідь між командами відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.