Свіжоспечений переможець Ліги Європи Унаї Емері потрапив у шортлист Мілана на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні Мілан звільнив Массіміліано Аллегрі та кількох ключових керівників клубу після невиходу в Лігу чемпіонів. Наразі "россонері" замаються пошуками нового наставника команди.

Пріоритетною кандидатурою для Мілана є Андоні Іраола, який покинув Борнмут після завершення сезону в АПЛ. Також розглядаються кандидатури Унаї Емері з Астон Вілли, екстренера Ювентуса Тьяго Мотти та Вінченцо Італьяно з Болоньї.

При цьому, останній близький до призначення на посаду головного тренера Наполі. Чутки про зацікавленість Мілана у послугах екстренера Барселони Хаві Ернандеса не підтвердилися.

Нагадаємо, минулий сезон Мілан завершив на 5 місці в турнірній таблиці Серії А.