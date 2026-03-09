Ключовий хавбек Інтера отримав чергову травму

Центральний півзахисник Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу знову травмувався.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

У нього виявлено пошкодження привідного м'яза стегна правої ноги. Очікується, що відновлення 31-річного хавбека займе близько двох тижнів. Він пропустить наступний матч Серії А проти Аталанти (14 березня), проте може повернутися 22 березня в поєдинку проти Фіорентини.

Це вже третя м'язова травма Чалханоглу в поточному сезоні. Попередню він отримав у середині січня та пропустив три тижні. Сумарно у поточному сезоні на рахунку турка 9 голів і 4 асисти в 25 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Контракт Чалханоглу з Інтером діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро.