Основний хавбек Інтера вибув на кілька тижнів через травму

Вірменський півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян отримав м'язову травму.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у Мхітаряна пошкодження підколінного сухожилля лівої ноги. Очікується, що 37-річний ветеран пропустить близько трьох тижнів і повернеться після березневої паузи на матчі національних збірних.

Для Мхітаряна це вже друга травма у поточному сезоні. Восени минулого року він пропустив близько місяця через розтягнення задньої поверхні стегна.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 2 голи та 3 асисти в 30 матчах за Інтер у всіх турнірах. Контракт півзахисника з міланським клубом діє до кінця червня поточного року. Існує доволі висока ймовірність того, що угода не буде продовжена.