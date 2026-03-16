Основний хавбек Інтера вибув на кілька тижнів через травму
Генріх Мхітарян
ФК Інтер
Вірменський півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян отримав м'язову травму.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
За їхньою інформацією, у Мхітаряна пошкодження підколінного сухожилля лівої ноги. Очікується, що 37-річний ветеран пропустить близько трьох тижнів і повернеться після березневої паузи на матчі національних збірних.
Для Мхітаряна це вже друга травма у поточному сезоні. Восени минулого року він пропустив близько місяця через розтягнення задньої поверхні стегна.
У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 2 голи та 3 асисти в 30 матчах за Інтер у всіх турнірах. Контракт півзахисника з міланським клубом діє до кінця червня поточного року. Існує доволі висока ймовірність того, що угода не буде продовжена.