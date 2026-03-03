Інтер відмовився продавати форварда в Арсенал

Міланський Інтер відмовився продавати Арсеналу форварда збірної Італії Франческо Піо Еспозіто.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Лондонський клуб тривалий час слідкував за прогресом 20-річного таланта. В січні поточного року Еспозіто проявив себе в очному матчі Інтера і Арсенала в Лізі чемпіонів.

Виступ вразив головного тренера Арсенала Мікеля Артету, який звернувся до спортивного директора клубу Андреа Берти з проханням зібрати інформацію щодо можливого трансферу форварда. Берта вийшов не зв'язок із керівництвом Інтера. Спортдир міланців П'єро Аузіліо повідомив, що Інтер не розглядає можливість продажу Еспозіто та вважає його важливою частиною проєкту в довгостроковій перспективі.

У поточному сезоні на рахунку Еспозіто 7 голів і 6 асистів у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро. На рахунку 20-річного гравця 3 голи в 5 матчах за збірну Італії.

Раніше повідомлялося про інтерес Арсенала до хавбека Баварії Леона Горецки.