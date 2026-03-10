Українська правда
Чалханоглу близький до відходу з Інтера

Олег Дідух — 10 березня 2026, 13:25
Чалханоглу близький до відходу з Інтера
Хакан Чалханоглу
Півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу влітку поточного року, найімовірніше, покине міланський Інтер.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, останнім часом переговори між сторонами щодо нового контракту зайшли у глухий кут. Якщо до літа угоду так і не буде продовжено, то в міжсезонна Інтер продасть Чалханоглу.

Хавбек уже був близьким до відходу з Інтера влітку минулого року, коли інтерес до гравця проявляли два гранди турецького футболу – Галатасарай і Фенербахче.

Контракт Чалханоглу з Інтером діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро. Сумарно у поточному сезоні на рахунку 31-річного турка 9 голів і 4 асисти в 25 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Напередодні Чалханоглу отримав уже третю в сезоні м'язові травму.

