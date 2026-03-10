Чалханоглу близький до відходу з Інтера

Півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу влітку поточного року, найімовірніше, покине міланський Інтер.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, останнім часом переговори між сторонами щодо нового контракту зайшли у глухий кут. Якщо до літа угоду так і не буде продовжено, то в міжсезонна Інтер продасть Чалханоглу.

Хавбек уже був близьким до відходу з Інтера влітку минулого року, коли інтерес до гравця проявляли два гранди турецького футболу – Галатасарай і Фенербахче.

Контракт Чалханоглу з Інтером діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро. Сумарно у поточному сезоні на рахунку 31-річного турка 9 голів і 4 асисти в 25 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Напередодні Чалханоглу отримав уже третю в сезоні м'язові травму.