Інтер запропонував нову угоду ключовому захиснику команди – інсайдер

Італійський Інтер продовжує працювати над продовженням контракту з центральним захисником Стефаном де Вреєм.

Про це інформує Фабріціо Романо.

"Нерадзуррі" запропонували центрбеку угоду на короткостроковій основі. Наразі між сторонами тривають перемовини.

Паралельно у ключового оборонця міланського клубу є декілька варіантів щодо продовження кар'єри. Майбутнє футболіста залежатиме від нього самого. Стефан ще не ухвалив фінального рішення щодо своєї долі.

Раніше повідомлялося, що захисник може продовжити кар'єру у лісабонській Бенфіці. Також наприкінці 2025-го була інформація про зацікавленість зі сторони каталонської Барселони.

Чинний контракт нідерландського гравця із Інтером спливає 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що нідерландець виступає за італійський гранд із літа 2018-го. Відтоді провів за "нерадзуррі" 296 матчів (13 голів та 8 асистів) та завоював із командою 9 титулів.

У сезоні-2025/26 Стефан де Врей взяв участь у 17 іграх. Результативними діями не відзначився.