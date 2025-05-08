Нагорода за фінал Ліги Чемпіонів: Інтер та Індзагі у кроці від продовження контракту

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі найближчим часом узгодить з клубом новий контракт.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони знаходяться у кроці від продовження співпраці. Нова угода між тренером та "нерадзуррі" буде розрахована до 2027 року. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року. Також передбачається підвищення зарплати 49-річного італійця.

Simone #Inzaghi is one step away to extend his contract with #Inter until 2027. Ready an increase in salary. #transfers https://t.co/Oe6oO5vFdm — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 7, 2025

Сімоне Індзагі очолює Інтер з 1 липня 2021 року. За цей час він привів команду до чемпіонства Італії, двох національних Кубків та трьох Суперкубків. За нього "зміЇ" двічі вийшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Наразі Інтер все ще веде боротьбу з Наполі за титул чемпіона Італії. Команда Індзагі посідає друге місце Серії А, відстаючи він неаполітанців на три очки за три тури до фінішу.

Нагадаємо, що 6 травня, Інтер в доданий час другого півфінального матчу Ліги чемпіонів переміг Барселону, за рахунок чого виборов для себе місце у фіналі головного єврокубку.

Раніше стало відомо, чому головний тренер ПСЖ Луїс Енріке радий грати у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, а не проти Барселони.