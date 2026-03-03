Інтер вступив у боротьбу за зірку Ліверпуля

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні зіркового голкіпера Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссона Беккера.

Про це повідомляє Goal.com.

Контракт основного голкіпера Інтера Яна Зоммера діє до кінця поточного сезону. Керівництво Інтера не планує продовжувати угоду зі швейцарцем і шукає йому заміну.

Ліверпуль, імовірно, буде готовий відпустили Аліссона влітку, оскільки вже має йому заміну в особі Гіоргі Мамардашвілі. Окрім Інтера, на бразильського воротаря також претендує Ювентус. Контракт Аліссона діє до літа 2027 року.

Що стосується Інтера, то, окрім Аліссона, клуб розглядає кандидатуру Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Зазначимо, що Аліссон уже виступав у Серії А в 2016 – 2018 роках у складі Роми.