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Інтер – Шахтар: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 20 жовтня 2026, 11:06
Інтер – Шахтар: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
Інтер – Шахтар: де дивитися матч онлайн
Фото донецького клубу

У середу, 21 жовтня, о 22:00 (за київським часом) донецький Шахтар проведе виїзний матч 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти Інтера.

Поєдинок відбудеться на легендарному "Сан-Сіро". Зустріч розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Гармом Осмерсом.

Протистояння у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Обидві команди підходять до лобової дуелі із кардинально різними настроями. Команда Арди Турана після 2-х турів посідає 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали. Натомість "нерадзуррі" зазнали поразок у двох стартових іграх та займають лише 29-ту сходинку в загальній турнірній таблиці.

Це буде вже 8-ма лобова зустріч. Цікаво, що донеччани ще жодного разу не перемагали міланський колектив – 4 мирові та 3 поразки. Найближчий очний матч пропустить капітан італійського клубу Лаутаро Мартінес.

Напередодні Арда Туран та легенда Шахтаря Олександр Кучер висловилися про майбутнє протистояння "гірників" у Лізі чемпіонів.

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