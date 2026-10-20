Інтер – Шахтар: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

У середу, 21 жовтня, о 22:00 (за київським часом) донецький Шахтар проведе виїзний матч 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти Інтера.

Поєдинок відбудеться на легендарному "Сан-Сіро". Зустріч розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Гармом Осмерсом.

Протистояння у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Обидві команди підходять до лобової дуелі із кардинально різними настроями. Команда Арди Турана після 2-х турів посідає 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали. Натомість "нерадзуррі" зазнали поразок у двох стартових іграх та займають лише 29-ту сходинку в загальній турнірній таблиці.

Це буде вже 8-ма лобова зустріч. Цікаво, що донеччани ще жодного разу не перемагали міланський колектив – 4 мирові та 3 поразки. Найближчий очний матч пропустить капітан італійського клубу Лаутаро Мартінес.

Напередодні Арда Туран та легенда Шахтаря Олександр Кучер висловилися про майбутнє протистояння "гірників" у Лізі чемпіонів.