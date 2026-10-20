Інтер – Шахтар: букмекери визначили фаворита у матчі третього туру Ліги чемпіонів

У матчі третього туру Ліги чемпіонів-2026/27 між Інтером і Шахтарем букмекери вважають явним фаворитом італійський клуб.

На перемогу "нерадзуррі" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,20. Нічия – 7,50. Виграш донеччан – 13,00.

Очікується, що цей поєдинок може стати доволі результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 1,71, а ТМ 3,5 оцінюється у 2,10.

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Це буде восьме очне протистояння між командами. Інтер має у своєму активі три перемоги, ще чотири рази було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).

Натомість "нерадзуррі" зазнали поразок в обох стартових іграх. Інтер програв Реалу (1:2) та Брюгге (3:4).