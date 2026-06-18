Міланський Інтер продовжив контракт із головним тренером команди, Крістіаном Ківу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт розрахований до літа 2028 року, попередній завершувався у 2027 році. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, в угоді буде прописано опцію продовження ще на один сезон. Зарплата тренера зросте майже вдвічі – до 4 мільйонів євро на рік.

Ківу очолює Інтер з літа 2025 року. У сезоні-2025/26 45-річний фахівець привів команду до золотого дублю – перемог у чемпіонаті та Кубку Італії. До Інтера Ківу працював лише з одним клубом на дорослому рівні – Пармою, де провів менш як чотири місяці.

Раніше Інтер викупив у Брюгге півзахисника Александра Станковича.