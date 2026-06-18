Інтер продовжив контракт із головним тренером
Крістіан Ківу
Інтер
Міланський Інтер продовжив контракт із головним тренером команди, Крістіаном Ківу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новий контракт розрахований до літа 2028 року, попередній завершувався у 2027 році. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, в угоді буде прописано опцію продовження ще на один сезон. Зарплата тренера зросте майже вдвічі – до 4 мільйонів євро на рік.
Ківу очолює Інтер з літа 2025 року. У сезоні-2025/26 45-річний фахівець привів команду до золотого дублю – перемог у чемпіонаті та Кубку Італії. До Інтера Ківу працював лише з одним клубом на дорослому рівні – Пармою, де провів менш як чотири місяці.
Раніше Інтер викупив у Брюгге півзахисника Александра Станковича.