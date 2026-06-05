Інтер викупив сина легенди клубу за 23 мільйони

Півзахисник Брюгге та збірної Сербії Александар Станкович повернувся у міланський Інтер.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Минулого літа Інтер продав Станковича у Брюгге за 9,5 мільйона євро, проте в угоді була прописана опція зворотного викупу за 23 мільйони. 20-річний серб провів вдалий сезон у Бельгії, тому Інтер вирішив активувати опцію викупу свого вихованця.

Станкович-молодший підписав із Інтером контракт на 5 років – до літа 2031 року. При цьому, хавбек може покинути міланський клуб влітку поточного року – Інтер готовий розглянути пропозиції щодо нього в розмірі понад 40 мільйонів євро. Хавбеком цікавиться ряд клубів АПЛ.

На Рахунку Станковича 9 голів і 5 асистів у 55 матчах за Брюгге в усіх турнірах.