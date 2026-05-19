Інтер узгодив новий контракт із головним тренером

Олег Дідух — 19 травня 2026, 17:11
Крістіан Ківу
Міланський Інтер продовжить контракт із головним тренером команди, Крістіаном Ківу.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинна угода з румунським фахівцем діє до літа 2027 року. Новий контракт буде розрахований до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон. Зарплата тренера зросте майже вдвічі – до 4 мільйонів євро на рік. Умови контракту вже узгоджені.

Ківу очолює Інтер з літа 2025 року. У сезоні-2025/26 45-річний фахівець привів команду до золотого дублю – перемог у чемпіонаті та Кубку Італії. До Інтера Ківу працював лише з одним клубом на дорослому рівні – Пармою, де провів менше чотирьох місяців.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер продовжить контракт із досвідченим нідерландським центральним захисником Стефаном де Вреєм.

