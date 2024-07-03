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Інтер підписав футболіста Наполі

Микола Дендак — 3 липня, 23:00
Інтер підписав футболіста Наполі

Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінський перейшов у Інтер.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він доєднався до команди на правах вільного агента. Контракт підписаний до 30 червня 2027 року.

У минулому сезоні поляк зіграв 35 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії. На святкуванні Скудетто футболіст Дензел Дюмфріс підняв фанатський банер, на якому він тримає собаку з головою Тео Ернандеса, після чого оштрафували.

Інтер Наполі Пйотр Зелінський

Інтер

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