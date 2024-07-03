Інтер підписав футболіста Наполі

Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінський перейшов у Інтер.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він доєднався до команди на правах вільного агента. Контракт підписаний до 30 червня 2027 року.

У минулому сезоні поляк зіграв 35 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії. На святкуванні Скудетто футболіст Дензел Дюмфріс підняв фанатський банер, на якому він тримає собаку з головою Тео Ернандеса, після чого оштрафували.