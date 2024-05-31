Дюмфріса оштрафували за образу Ернандеса на святкуванні чемпіонства

Захисника Інтера Дензела Дюмфріса оштрафували за образливий плакат у бік футболіста Мілана Тео Ернандеса.

Про це повідомляє Football-italia.

Зазначається, що гравець та його клуб повинні сплатити штраф розміром 4 тисячі євро. Вони вже погодились понести це покарання.

Нагадаємо, Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії саме в матчі проти Мілана. На святкуванні Скудетто Дюмфріс підняв фанатський банер, на якому він тримає собаку з головою Ернандеса.