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Дюмфріса оштрафували за образу Ернандеса на святкуванні чемпіонства

Микола Дендак — 31 травня, 21:34
Дюмфріса оштрафували за образу Ернандеса на святкуванні чемпіонства

Захисника Інтера Дензела Дюмфріса оштрафували за образливий плакат у бік футболіста Мілана Тео Ернандеса.

Про це повідомляє Football-italia.

Зазначається, що гравець та його клуб повинні сплатити штраф розміром 4 тисячі євро. Вони вже погодились понести це покарання.

Нагадаємо, Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії саме в матчі проти Мілана. На святкуванні Скудетто Дюмфріс підняв фанатський банер, на якому він тримає собаку з головою Ернандеса.

Інтер Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Тео Ернандес

Інтер

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