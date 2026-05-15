Продаж скасовується. Інтер хоче продовжити контракт із іменитим форвардом

Міланський Інтер готовий запропонувати новий контракт форварду збірної Франції Маркусу Тюраму.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Невдалий період Тюрама в середині сезону змусив Інтер розглядати можливість його продажу в АПЛ влітку. Проте починаючи з квітня 28-річний француз видав серію з 5 матчів поспіль із забитими голами в чемпіонаті та став найкращим гравцем місяця в Серії А, що змусило керівництво Інтера змінити свої плани щодо нападника.

Тепер Тюраму готові запропонувати новий контракт. Чинна угода діє до літа 2028 року, а зарплата нападника становить 6,5 мільйона євро на рік.

У поточному сезоні на рахунку Тюрама 18 голів і 9 асистів у 44 матчах за Інтер у всіх турнірах. Трансферна вартість нападника наразі оцінюється в 50 мільйонів євро.